Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вулверхэмптон почтил память Жоты и Силвы перед матчем с Ман Сити
Англия
17 августа 2025, 08:42 |
166
0

ФОТО. Вулверхэмптон почтил память Жоты и Силвы перед матчем с Ман Сити

«Волки» разделили боль с футбольным миром

17 августа 2025, 08:42 |
166
0
ФОТО. Вулверхэмптон почтил память Жоты и Силвы перед матчем с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа было проведено пять матчей первого тура Английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Манчестер Сити» отправился на арену «Молинью Стэдиум» к клубу «Вулверхэмптон».

Победу в матче одержали подопечные Пепа Гвардиолы, которые уверенно разгромили «волков» – 4:0.

Перед стартовым свистком фанаты «Вулверхэмптона» вывесили большой баннер в память о португальском футболисте Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора вместе с братом Андре Силвой.

Руководство «волков» также подготовило программки к матчу первого тура АПЛ, разместив на них Жоту и Силву.

«Мы будем помнить тебя, когда ты будешь идти по полям золота», – написали фанаты.

ФОТО. Вулверхэмптон почтил память Жоты и Силвы перед матчем с Ман Сити

По теме:
Голкипер современного поколения. Эдерсон празднует 32-й день рождения
Стало плохо во время матча: клуб АПЛ сообщил о смерти фаната
Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Манчестер Сити фото Ливерпуль ДТП автокатастрофа Диогу Жота баннер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скорость, талант и футбольное искусство. Тьерри Анри празднует 48 лет
Футбол | 17 августа 2025, 09:00 1
Скорость, талант и футбольное искусство. Тьерри Анри празднует 48 лет
Скорость, талант и футбольное искусство. Тьерри Анри празднует 48 лет

Француз завоевал любовь фанатов своими выступлениями за разные клубы

Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Бокс | 16 августа 2025, 11:00 2
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс

Александр травмировал спину

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16.08.2025, 19:38
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 14
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 27
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 1
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 2
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем