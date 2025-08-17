ФОТО. Вулверхэмптон почтил память Жоты и Силвы перед матчем с Ман Сити
«Волки» разделили боль с футбольным миром
16 августа было проведено пять матчей первого тура Английской Премьер-лиги.
В одном из поединков «Манчестер Сити» отправился на арену «Молинью Стэдиум» к клубу «Вулверхэмптон».
Победу в матче одержали подопечные Пепа Гвардиолы, которые уверенно разгромили «волков» – 4:0.
Перед стартовым свистком фанаты «Вулверхэмптона» вывесили большой баннер в память о португальском футболисте Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора вместе с братом Андре Силвой.
Руководство «волков» также подготовило программки к матчу первого тура АПЛ, разместив на них Жоту и Силву.
«Мы будем помнить тебя, когда ты будешь идти по полям золота», – написали фанаты.
We'll remember you... pic.twitter.com/OVZ43F6B7s— Wolves (@Wolves) August 16, 2025
Diogo left an everlasting impression on our club and our city, giving us memories to last a lifetime.— Wolves (@Wolves) August 16, 2025
Today, we came together to honour his life, and that of his brother André.
“𝑊𝑒’𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑦𝑜𝑢 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑙𝑘 𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑙𝑑.” pic.twitter.com/EymdoUlDeU
Wolverhampton had a tribute for Diogo Jota before their game today ❤️ pic.twitter.com/JcOAPwVplF— ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2025
The front and back covers of today's commemorative programme.— Wolves (@Wolves) August 16, 2025
For Diogo and Andre 💛 pic.twitter.com/FDOvMihGuq
