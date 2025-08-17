16 августа было проведено пять матчей первого тура Английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Манчестер Сити» отправился на арену «Молинью Стэдиум» к клубу «Вулверхэмптон».

Победу в матче одержали подопечные Пепа Гвардиолы, которые уверенно разгромили «волков» – 4:0.

Перед стартовым свистком фанаты «Вулверхэмптона» вывесили большой баннер в память о португальском футболисте Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора вместе с братом Андре Силвой.

Руководство «волков» также подготовило программки к матчу первого тура АПЛ, разместив на них Жоту и Силву.

«Мы будем помнить тебя, когда ты будешь идти по полям золота», – написали фанаты.

ФОТО. Вулверхэмптон почтил память Жоты и Силвы перед матчем с Ман Сити

Diogo left an everlasting impression on our club and our city, giving us memories to last a lifetime.



Today, we came together to honour his life, and that of his brother André.



“𝑊𝑒’𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑦𝑜𝑢 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑙𝑘 𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑙𝑑.” pic.twitter.com/EymdoUlDeU — Wolves (@Wolves) August 16, 2025

Wolverhampton had a tribute for Diogo Jota before their game today ❤️ pic.twitter.com/JcOAPwVplF — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2025