Претендент на ЗМ-2025 достиг отметки в 100 голевых действий за Барселону
Рафинья отличился забитым мячом в ворота «Мальорки»
Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья набрал 100 очков по системе «гол + пас» в составе испанского клуба.
16 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Игра завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0. На седьмой минуте встречи Рафинья отличился забитым мячом.
Для бразильца это результативное действие стало 100-м в составе «каталонцев»: в 145 матчах он забил 55 голов и отдал 45 ассистов. Также Рафинья повторил достижение Роналдиньо за «блауграну».
Если учитывать всю клубную карьеру бразильского нападающего, он провел 391 поединок, в которых отметился 117 забитыми мячами и 88 результативными передачами.
