Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 августа 2025, 03:15 | Обновлено 17 августа 2025, 03:16
13
0

Претендент на ЗМ-2025 достиг отметки в 100 голевых действий за Барселону

Рафинья отличился забитым мячом в ворота «Мальорки»

17 августа 2025, 03:15 | Обновлено 17 августа 2025, 03:16
13
0
Претендент на ЗМ-2025 достиг отметки в 100 голевых действий за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья набрал 100 очков по системе «гол + пас» в составе испанского клуба.

16 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Игра завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0. На седьмой минуте встречи Рафинья отличился забитым мячом.

Для бразильца это результативное действие стало 100-м в составе «каталонцев»: в 145 матчах он забил 55 голов и отдал 45 ассистов. Также Рафинья повторил достижение Роналдиньо за «блауграну».

Если учитывать всю клубную карьеру бразильского нападающего, он провел 391 поединок, в которых отметился 117 забитыми мячами и 88 результативными передачами.

Роналдиньо Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Рафинья Диас Мальорка - Барселона
