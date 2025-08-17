Рафинья – первый бразилец со времен Роналдиньо по интересному достижению

Нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым бразильцем клуба с сентября 2007 года, который забил первый гол в сезоне Ла Лиги.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.

В последний раз новый сезон Ла Лиги забитым мячом в составе «каталонцев» открывал Роналдиньо, который в матче против «Атлетика» оформил дубль (3:1) и отдал ассист.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании Рафинья принял участие в 36 поединках, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.