Рафинья – первый бразилец со времен Роналдиньо по интересному достижению
Вингер «Барселоны» отличился забитым мячом в ворота «Мальорки»
Нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым бразильцем клуба с сентября 2007 года, который забил первый гол в сезоне Ла Лиги.
16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.
В последний раз новый сезон Ла Лиги забитым мячом в составе «каталонцев» открывал Роналдиньо, который в матче против «Атлетика» оформил дубль (3:1) и отдал ассист.
По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании Рафинья принял участие в 36 поединках, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.
1 - #Raphinha 🇧🇷 is the first Brazilian player to score the first goal of a league season with @FCBarcelona 🔵🔴 since Ronaldinho in September 2007. Connection. pic.twitter.com/Xntl4Ko2eo— OptaJose (@OptaJose) August 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии
Лидером остался Усман Дембеле