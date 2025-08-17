Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафинья – первый бразилец со времен Роналдиньо по интересному достижению
Испания
17 августа 2025, 02:18 |
49
0

Рафинья – первый бразилец со времен Роналдиньо по интересному достижению

Вингер «Барселоны» отличился забитым мячом в ворота «Мальорки»

17 августа 2025, 02:18 |
49
0
Рафинья – первый бразилец со времен Роналдиньо по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым бразильцем клуба с сентября 2007 года, который забил первый гол в сезоне Ла Лиги.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.

В последний раз новый сезон Ла Лиги забитым мячом в составе «каталонцев» открывал Роналдиньо, который в матче против «Атлетика» оформил дубль (3:1) и отдал ассист.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании Рафинья принял участие в 36 поединках, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.

По теме:
ВИДЕО. Украинка снялась в рекламе со звездой Барселоны. Идеальная пара
Претендент на ЗМ-2025 достиг отметки в 100 голевых действий за Барселону
ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча
Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Мальорка - Барселона Рафинья Диас Роналдиньо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17 августа 2025, 00:45 11
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты

Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии

Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16 августа 2025, 07:20 2
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 17.08.2025, 01:33
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16.08.2025, 04:00
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 26
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 3
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем