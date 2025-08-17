МИХАЙЛЕНКО: Гол? Просто был момент, что где-то немного неосторожно сыграли

Хавбек киевского Динамо Николай Михайленко прокомментировал победу над Эпицентром (4:1) в третьем туре УПЛ 2025/26:

– Главное, что удалось заработать три очка. И я счастлив, что мне сегодня удалось помочь команде выиграть.

– «Эпицентр» – новая команда, дебютант Премьер-лиги. Что о ней думаешь? Когда разбирали, каково было твое мнение об этой команде?

– Да, мы видели, что это хорошая организованная команда, хоть они и новички. Но действительно видно, что они своей организацией берут. Хорошая команда в целом.

– Удалось забить уже в начале матча. Повлиял ли быстрый гол на дальнейшие события на поле?

– Действительно, это придало нам уверенности. И, как вы видели, там было действительно много хороших моментов еще. Поэтому, если бы нам удалось сразу забить еще второй мяч, думаю, было бы вообще легче. Но получилось так, что пропустили. Хорошо, что потом все же удалось нам еще забить.

– Ты ассистировал Герреро, потом забил сам. Результативный для тебя получился матч плюс командная победа. То есть ты должен быть доволен, настроение хорошее?

– Ну да, сегодня, думаю, я могу быть доволен. Но оно, как вы знаете, все идет в комплекте. Сегодня забил и отдал я, завтра – кто-то другой. Главное, что команда победила. И мы все живем одной целью.

– Герреро забил первый мяч за «Динамо» в чемпионате Украины. Как-то поздравили его?

– Ну да, конечно, мы очень счастливы, что он забил, потому что для нападающего это очень важно. И он очень этого хотел. В последних матчах он действительно очень сильно старался. Мы его поздравляем и очень рады за него.

– Когда «Эпицентр» забил и сравнял счет, были ли какие-то сомнения или, возможно, неуверенность?

– Да нет, не было такого. Там просто был такой момент, что где-то немного неосторожно сыграли, что привело к голу. Но, в принципе, я лично был уверен, что мы сможем еще забить.

– Расскажи о своем забитом мяче, как тебе удалось отличиться?

– Ничего такого, просто хорошая подача именно в ту зону, где никто до мяча так и не добрался. И мне оставалось просто закрывать дальнюю штангу, что я и сделал.

– Теперь какие планы? Вы снова будете ехать в Польшу?

– Сейчас во Львов будем ехать, а дальше я еще не знаю. Но, скорее всего, будем готовиться к «Маккаби».

