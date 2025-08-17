Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
16.08.2025 21:45 – FT 3 : 0
Стандард
Бельгия
17 августа 2025, 05:11 | Обновлено 17 августа 2025, 05:15
16
0

Выстрадали. Брюгге на последних секундах победил Зюлте-Варегем

В чемпионате Бельгии сыграли три матча четвертого тура

Выстрадали. Брюгге на последних секундах победил Зюлте-Варегем
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа было сыграно три матча четвертого тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» ожидал трудный выезд в «Зюлте-Варегем». Хозяева поля продемонстрировали очень хорошую игру в защите. Игрокам «Брюгге» удалось забить всего на 90+2-й минуте. Гол на свой счет записал Шандре Кэмпбелл.

«Мехелен» сыграл вничью с «Гентом» – 1:1.

Действующий чемпион "Рояль Унион" разгромил "Стандард - 3:0".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Лига Жупиле. 4-й тур

Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:1

Гол: Кэмпбелл, 90+2

Мехелен – Гент – 1:1

Голы: Баффдили, 17 – Гендельман, 64

Юнион Сен-Желуаз – Стандард – 3:0

Голы: Родригес, 23, 61, Эммануэль, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Родригес (Юнион Сент-Жилуаз).
25’
Тома Анри (Стандард) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Родригес (Юнион Сент-Жилуаз).
Чемпионат Бельгии. Дабл-удар в дебюте: тур начался с непростой победы Генка
Клуб АПЛ, в котором играет украинец, побьет свой трансферный рекорд
Брюгге – РБ Зальцбург – 3:2. Потрясающий камбек. Видео голов и обзор
Зюлте-Варегем Брюгге Стандард Мехелен Юнион Сен-Жилуаз Гент чемпионат Бельгии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
