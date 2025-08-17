Выстрадали. Брюгге на последних секундах победил Зюлте-Варегем

16 августа было сыграно три матча четвертого тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» ожидал трудный выезд в «Зюлте-Варегем». Хозяева поля продемонстрировали очень хорошую игру в защите. Игрокам «Брюгге» удалось забить всего на 90+2-й минуте. Гол на свой счет записал Шандре Кэмпбелл.

«Мехелен» сыграл вничью с «Гентом» – 1:1.

Действующий чемпион "Рояль Унион" разгромил "Стандард - 3:0".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Лига Жупиле. 4-й тур

Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:1

Гол: Кэмпбелл, 90+2

Мехелен – Гент – 1:1

Голы: Баффдили, 17 – Гендельман, 64

Юнион Сен-Желуаз – Стандард – 3:0

Голы: Родригес, 23, 61, Эммануэль, 84