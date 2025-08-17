Выстрадали. Брюгге на последних секундах победил Зюлте-Варегем
В чемпионате Бельгии сыграли три матча четвертого тура
16 августа было сыграно три матча четвертого тура чемпионата Бельгии.
«Брюгге» ожидал трудный выезд в «Зюлте-Варегем». Хозяева поля продемонстрировали очень хорошую игру в защите. Игрокам «Брюгге» удалось забить всего на 90+2-й минуте. Гол на свой счет записал Шандре Кэмпбелл.
«Мехелен» сыграл вничью с «Гентом» – 1:1.
Действующий чемпион "Рояль Унион" разгромил "Стандард - 3:0".
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Лига Жупиле. 4-й тур
Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:1
Гол: Кэмпбелл, 90+2
Мехелен – Гент – 1:1
Голы: Баффдили, 17 – Гендельман, 64
Юнион Сен-Желуаз – Стандард – 3:0
Голы: Родригес, 23, 61, Эммануэль, 84
События матча
