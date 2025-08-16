Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он превосходит их». Луис Энрике сделал важное заявление по Забарному
Франция
16 августа 2025, 23:22
Илья может дебютировать за ПСЖ в матче с Нантом

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что украинский новичок его команды Илья Забарный находится в лучшей физической форме, чем другие игроки парижан.

«Ренато Марин, Илья Забарный и Лукас Шевалье готовы сыграть в завтрашнем матче с «Нантом». Они в физическом плане превосходят остальную команду», — цитирует Энрике Planete PSG.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» несколько дней назад. За него парижане заплатили 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

Ранее французский журналист рассказал, как российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на трансфер Забарного.

По теме:
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Луис Энрике Илья Забарный Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
