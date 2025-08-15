Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 августа 2025, 20:35
Французский журналист: «Сафонов был не в восторге от перехода Забарного»

Фабрис Хокинс высказался о трансфере украинского защитника

Французский журналист: «Сафонов был не в восторге от перехода Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс рассказал о ситуации с переходом украинского защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

«Забарный однозначно хотел перейти в «Пари Сен-Жермен», хотя и знал, что Сафонов там и никуда не уйдет в текущее трансферное окно. Есть предчувствие, что он не создаст никаких проблем.

Что же касается Сафонова, то у сотрудников клуба была возможность пообщаться с российским вратарем, который не делал резких комментариев по поводу этого подписания, но и в то же время не был в восторге от него», - цитирует Хокинса sport.fr.

Ранее стало известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного.

Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
