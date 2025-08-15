Французский журналист: «Сафонов был не в восторге от перехода Забарного»
Фабрис Хокинс высказался о трансфере украинского защитника
Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс рассказал о ситуации с переходом украинского защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
«Забарный однозначно хотел перейти в «Пари Сен-Жермен», хотя и знал, что Сафонов там и никуда не уйдет в текущее трансферное окно. Есть предчувствие, что он не создаст никаких проблем.
Что же касается Сафонова, то у сотрудников клуба была возможность пообщаться с российским вратарем, который не делал резких комментариев по поводу этого подписания, но и в то же время не был в восторге от него», - цитирует Хокинса sport.fr.
Ранее стало известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного.
