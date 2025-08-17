17 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер»

Местом состоится на стадионе "Авангард" в городе Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

