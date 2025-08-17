Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
17.08.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 04:51
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 17 августа в 15:30 по Киеву

Колаж Sport.ua

17 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер»

Местом состоится на стадионе "Авангард" в городе Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

