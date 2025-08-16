Защитник Оболони: «Воздушная тревога сыграла в нашу пользу»

В третьем туре чемпионата УПЛ футболисты «Оболони» во Львове победили «Рух» – 2:1, набрали семь очков и захватили лидерство.

Левый защитник «пивоваров» Евгений Шевченко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, могли ли киевляне на старте рассчитывать на максимальный результат:

– Думаю, что нет. На мой взгляд, мы набрали столько очков, сколько заслужили. Нам чужого не нужно.

– Вернемся к поединку во Львове с «Рухом». Чем можешь объяснить, что в первом тайме условия диктовала «Оболонь», а после перерыва – хозяева?

– На нас давил результат, очень хотелось сохранить победный счет, поэтому и начали действовать с оглядкой на тыл. Когда же львовяне восстановили паритет и продолжили наступать, нам пригодилась пауза, вызванная воздушной тревогой. Мы постепенно оправились, соперничество уже шло на встречных курсах и гости вырвали победу благодаря точному удару Сергея Суханова со штрафного.

– Ты уже адаптировался к игре в пять защитников, которая на вооружении у «Оболони», ведь твоя предыдущая команда – «Верес» действовала по другой тактической схеме?

– Никаких проблем, ведь при таком построении «Оболонь» играла еще когда ее возглавлял Сергей Ковалец, а я впервые защищал ее цвета. Поверьте, 5-3-2 легко трансформируется в 3-5-2 при условии контроля мяча. Главное быть рассудительным, действовать компактно, организованно у своих владений и при первой возможности выбегать в контратаку. Как видите, все просто.

И еще на двух моментах стоит остановиться. Сейчас в «Оболони» - длинная скамейка запасных, а конкуренция за место в старте помогает прогрессировать. Чувствуется и прекрасный микроклимат в команде, в чем, прежде всего, заслуга рулевого Александра Антоненко.

– Часто заглядываешь в турнирную таблицу?

– Нет, ведь это только стартовый отрезок. Конечно, лидерство радует, но вся борьба еще впереди.

