Франция
17 августа 2025, 08:44 | Обновлено 17 августа 2025, 08:45
Французский журналист: «Во Франции больше обсуждают уход Доннаруммы»

Жюльен Форе оценил трансфер Ильи Забарного в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Французский журналист Жюльен Форе заявил, что французских фанатов больше всколыхнула новость об уходе Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ, чем трансфер Ильи Забарного.

«Если честно, во Франции сейчас больше обсуждают уход Доннарруммы, чем трансфер Забарного. Но, думаю, всем известно, что «ПСЖ» следил за Забарным как минимум с января. Люди знают, что клуб хорошо знаком с этим игроком. Они ясно понимают, кого берут и что он может дать команде.

Я бы сказал, что сумма трансфера не слишком удивляет – это же ПСЖ. Практически каждый переход в Париж – это большие средства. К тому же «ПСЖ» – победитель Лиги чемпионов. Так что, конечно, в следующем году будет определенное давление, – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике сделал важное заявление относительно Забарного

Джанлуиджи Доннарумма Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Комментарии 1
Saar
Без Джіджі ви будете тим, ким були завжди-дном.
