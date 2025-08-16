Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мичел о старте сезона Жироны: «Не могу это объяснить. Случайность»
Испания
16 августа 2025, 16:24 | Обновлено 16 августа 2025, 16:38
Мичел о старте сезона Жироны: «Не могу это объяснить. Случайность»

Мичел прокомментировал неудачный старт

Мичел о старте сезона Жироны: «Не могу это объяснить. Случайность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Жирона в первом туре нового сезона Ла Лиги уступила Райо Вальекано 1:3, пропустив три гола за первый тайм, а грубые ошибки и удаление допустил основной вратарь Пауло Гассанига.

«Обычно мы не делаем такие ошибки, поэтому это случайность, а не закономерность. Мы все сделали эти ошибки, не только вратарь. Я не могу объяснить, почему все так сложилось».

«Обстоятельства сложились так, что мы уступали 0:3, хотя соперник не показал ничего особенного», – сказал Мичел.

Удаление Гассанигы дало шанс украинскому вратарю Владиславу Крапивцову, который, скорее всего, выйдет и в следующем туре.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига Пауло Гассанига Владислав Крапивцов
Источник: Marca
