В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте игры албанский нападающий харьковчан Эрмир Рашица удвоил преимущество своей команды, забив второй гол в матче.

ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Александрией