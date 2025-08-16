Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Александрией
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 14:48 | Обновлено 16 августа 2025, 15:05
ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Александрией

Забитым мячом на 76-й минуте отличился Эрмир Рашица

ФК Металлист 1925. Эрмир Рашица

В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте игры албанский нападающий харьковчан Эрмир Рашица удвоил преимущество своей команды, забив второй гол в матче.

Эрмир Рашица чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
