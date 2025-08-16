Украина. Премьер лига16 августа 2025, 14:48 | Обновлено 16 августа 2025, 15:05
158
0
ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Александрией
Забитым мячом на 76-й минуте отличился Эрмир Рашица
16 августа 2025, 14:48 | Обновлено 16 августа 2025, 15:05
158
0
В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».
Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 76-й минуте игры албанский нападающий харьковчан Эрмир Рашица удвоил преимущество своей команды, забив второй гол в матче.
ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Александрией
Комментарии 0
