Тренер Буковины: «Довольны победой, но есть моменты»

В пятницу, 15 августа, «Буковина» в матче 3-го тура Первой лиги на выезде со счетом 4:3 обыграла «Пробой». Эта победа стала для команды первой в новом сезоне. Результат поединка прокомментировал ассистент главного тренера «Буковины» Николай Гибалюк.

– Поздравляем «Буковину» с первой победой в текущем сезоне Первой лиги. Какие ваши впечатления от матча?

– Спасибо за поздравление. В первую очередь хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы за возможность играть в футбол. Если говорить непосредственно об игре, то мы, конечно, довольны победой, но есть моменты, которые нужно разобрать и проанализировать, особенно эпизоды с пропущенными голами. Многое не понравилось, но на сегодняшний день главное – это итоговый результат. И мы его получили.

– Насколько важно для команды было сегодня одержать победу?

– Победа всегда важна, мы стремимся выигрывать в каждом матче. В предыдущих двух играх мы тоже хотели победить, но нам не хватило мастерства и реализации. Сегодня забили четыре мяча, но и пропустили три – а это плохо. Однако результатом удовлетворены.

– Заключительные минуты матча были очень нервными для «Буковины». Почему так вышло?

– В первую очередь удаление Ивана Тищенко было лишним. Его эмоции были не нужны, это в итоге сыграло против нас. Не нужно было реагировать так эмоционально. Провокации со стороны футболистов «Пробоя» также имели место, но если бы мы играли в полном составе, то могли бы спокойно довести игру до победы со счетом 4:1 или 5:1. Все шло к уверенной победе.

– Городенка и Черновцы исторически связаны футбольными традициями. Ощущалась ли атмосфера дерби?

– Конечно, атмосфера чувствовалась. Болельщики «Пробоя» и наши из Черновцов создали настоящий футбольный праздник. Мы слышали поддержку за спиной возле тренерской скамьи. Спасибо и нашим, и их болельщикам, которые пришли поддержать свои команды. Люди болеют за свои команды искренне, каждый по-своему, и это придает игре особый настрой.