Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Буковины: «Довольны победой, но есть моменты»
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 14:53 |
65
0

Тренер Буковины: «Довольны победой, но есть моменты»

Ассистент главного тренера «Буковины» Николай Гибалюк подвел итог матча с «Пробоем»

16 августа 2025, 14:53 |
65
0
Тренер Буковины: «Довольны победой, но есть моменты»
ФК Буковина. Николай Гибалюк

В пятницу, 15 августа, «Буковина» в матче 3-го тура Первой лиги на выезде со счетом 4:3 обыграла «Пробой». Эта победа стала для команды первой в новом сезоне. Результат поединка прокомментировал ассистент главного тренера «Буковины» Николай Гибалюк.

– Поздравляем «Буковину» с первой победой в текущем сезоне Первой лиги. Какие ваши впечатления от матча?

– Спасибо за поздравление. В первую очередь хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы за возможность играть в футбол. Если говорить непосредственно об игре, то мы, конечно, довольны победой, но есть моменты, которые нужно разобрать и проанализировать, особенно эпизоды с пропущенными голами. Многое не понравилось, но на сегодняшний день главное – это итоговый результат. И мы его получили.

– Насколько важно для команды было сегодня одержать победу?

– Победа всегда важна, мы стремимся выигрывать в каждом матче. В предыдущих двух играх мы тоже хотели победить, но нам не хватило мастерства и реализации. Сегодня забили четыре мяча, но и пропустили три – а это плохо. Однако результатом удовлетворены.

– Заключительные минуты матча были очень нервными для «Буковины». Почему так вышло?

– В первую очередь удаление Ивана Тищенко было лишним. Его эмоции были не нужны, это в итоге сыграло против нас. Не нужно было реагировать так эмоционально. Провокации со стороны футболистов «Пробоя» также имели место, но если бы мы играли в полном составе, то могли бы спокойно довести игру до победы со счетом 4:1 или 5:1. Все шло к уверенной победе.

– Городенка и Черновцы исторически связаны футбольными традициями. Ощущалась ли атмосфера дерби?

– Конечно, атмосфера чувствовалась. Болельщики «Пробоя» и наши из Черновцов создали настоящий футбольный праздник. Мы слышали поддержку за спиной возле тренерской скамьи. Спасибо и нашим, и их болельщикам, которые пришли поддержать свои команды. Люди болеют за свои команды искренне, каждый по-своему, и это придает игре особый настрой.

По теме:
Бывшие игроки передали привет. Металлист 1925 разбил Александрию
ВИДЕО. Гаджиев оформил дубль и закрепил победу Металлиста 1925
ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 года обменялись голами в конце игры
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Пробой Городенка Николай Гибалюк
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 16 августа 2025, 14:19 0
Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Эпицентр – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок третьего тура состоится 16 августа в 18:00 по Киеву

Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 1
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Футбол | 16.08.2025, 10:13
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Сын Козловского разнес коуча Руха после матча УПЛ: «Чмо ты галимое»
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Теннис | 15.08.2025, 21:24
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем