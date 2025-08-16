Интер Милан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 августа 2025, 14:06
Интер – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа в 21:30 по киевскому времени состоится товарищеский матч

Интер – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

16 августа состоится товарищеский матч между командами Интер и Олимпиакос.

Поединок пройдет на стадионе Стадио Сан-Никола в Бари. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интер – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Интера.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Роман Яремчук
