Семеньо стал первым автором дубля в новом сезоне АПЛ
Нападающий благодаря двум голам в ворота «Ливерпуля» стал четвертым бомбардиром «Борнмута» в АПЛ
В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.
Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо стал первым игроком нового сезона АПЛ, который оформил дубль.
Нападающий «Борнмута» стал первым игроком гостевой команды на Энфилде с 2022 года, которому удалось оформить дубль. Последний раз это делал нападающий «Арсенала» Леандро Троссард в сентябре 2022 года (хет-трик). За последние 10 сезонов кроме Семеньо и Троссарда это удавалось только Фернандо Льоренте, Кристиану Бентеке и Илкаю Гюндогану.
Голы Семеньо помогли ему стать четвертым лучшим бомбардиром «Борнмута» в АПЛ.
Лучшие бомбардиры Борнмута в АПЛ
- 48 – Джошуа Кинг
- 41 – Каллум Уилсон
- 28 – Доминик Соланке
- 22 – Антуан Семеньо
2 - Antoine Semenyo is the first visiting player to score a brace at Anfield in the Premier League since September 2022 (Leandro Trossard's hat-trick for Brighton). Impact. pic.twitter.com/g7nBelO20Q— OptaJoe (@OptaJoe) August 15, 2025
Antoine Semenyo's two goals have helped him move up to fourth place in the list of Bournemouth's top scorers in the Premier League 📈#LIVBOU pic.twitter.com/iDpdjzo84O— Match of the Day (@BBCMOTD) August 15, 2025
Only five opposition players have scored 2+ goals against Liverpool at Anfield across the last 10 Premier League seasons:— Squawka (@Squawka) August 15, 2025
◎ Fernando Llorente (2017)
◎ Christian Benteke (2017)
◎ Ilkay Gundogan (2021)
◎ Leandro Trossard (2022)
◉ Antoine Semenyo (2025)
Semenyo is the… pic.twitter.com/ZscSAIwLma
