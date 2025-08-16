Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Семеньо стал первым автором дубля в новом сезоне АПЛ

Нападающий благодаря двум голам в ворота «Ливерпуля» стал четвертым бомбардиром «Борнмута» в АПЛ

Семеньо стал первым автором дубля в новом сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.

Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо стал первым игроком нового сезона АПЛ, который оформил дубль.

Нападающий «Борнмута» стал первым игроком гостевой команды на Энфилде с 2022 года, которому удалось оформить дубль. Последний раз это делал нападающий «Арсенала» Леандро Троссард в сентябре 2022 года (хет-трик). За последние 10 сезонов кроме Семеньо и Троссарда это удавалось только Фернандо Льоренте, Кристиану Бентеке и Илкаю Гюндогану.

Голы Семеньо помогли ему стать четвертым лучшим бомбардиром «Борнмута» в АПЛ.

Лучшие бомбардиры Борнмута в АПЛ

  • 48 – Джошуа Кинг
  • 41 – Каллум Уилсон
  • 28 – Доминик Соланке
  • 22 – Антуан Семеньо
По теме:
Салах догнал Энди Коула. Впереди только Ширер, Кейн и Руни
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на яркий старт сезона
Салах стал первым игроком АПЛ, забившим 10 голов в стартовых турах
чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Борнмут Борнмут Антуан Семеньо Леандро Троссард
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
