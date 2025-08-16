Сидней: «Мы много работали, и это дало результат»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 14:08 |
105
0

Футболист «Левого Берега» поделился эмоциями от победы над «Викторией»

ФК Левый Берег

В пятницу, 15 августа, «Левый Берег» в матче третьего тура Первой лиги со счетом 2:1 обыграл «Викторию» Сумы. Результат матча прокомментировал автор победного гола Сидней.

– Поздравляем с победой и твоим забитым мячом на 92-й минуте! Забивал ли раньше такой поздний гол?

– Нет, это впервые забил именно на 92-й минуте.

– Что можешь сказать об этой тяжелой победе?

– Хочу поблагодарить всех в команде за упорный труд. Мы много работали, готовились к игре – и это дало результат. Надеюсь и дальше помогать команде как можно лучше.

– Это уже второй матч подряд, где ты забиваешь. Чувствуешь ли сейчас уверенность в себе?

– Уверенность – это коллектив. Команда и тренеры меня поддерживают, и я чувствую, что могу выполнять свою работу на поле. Надеюсь, что с каждой игрой буду становиться лучше.

– Перед матчем заметили, что ты совершаешь определенную молитву. Расскажи, как настраиваешься на игру и помогает ли это?

– Конечно, вера очень важна для меня. Бог управляет всем и помогает нам. Особенно вдали от семьи, это моя поддержка и опора.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Левый Берег Киев Сидней
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
