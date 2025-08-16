ВИДЕО. Кьеза забил свой дебютный гол в Премьер-лиге
Произошло это в матче первого тура АПЛ против «Борнмута»
Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза забил свой дебютный гол в Английской Премьер-лиге.
15 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:2.
Появившись на поле на 82-й минуте, Кьеза уже через шесть минут вывел «мерсисайдцев» вперед (3:2).
Всего в составе английского гранда Федерико принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
ВИДЕО. Гол Федерико Кьезы в ворота Борнмута
Federico Chiesa rescues the Reds and blows the roof off Anfield 💥— Stan Sport Football (@StanSportFC) August 15, 2025
The champions won't be knocked off their perch easily🏆
↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/37wlrCd07q
🚨🇮🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Federico Chiesa (27) has scored his FIRST Premier League goal! ✅— EuroFoot (@eurofootcom) August 15, 2025
What a moment to do it. 👏 pic.twitter.com/Qiy0lFzRpb
