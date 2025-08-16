Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кьеза забил свой дебютный гол в Премьер-лиге
Англия
16 августа 2025, 00:33 | Обновлено 16 августа 2025, 01:14
ВИДЕО. Кьеза забил свой дебютный гол в Премьер-лиге

Произошло это в матче первого тура АПЛ против «Борнмута»

ВИДЕО. Кьеза забил свой дебютный гол в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза забил свой дебютный гол в Английской Премьер-лиге.

15 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:2.

Появившись на поле на 82-й минуте, Кьеза уже через шесть минут вывел «мерсисайдцев» вперед (3:2).

Всего в составе английского гранда Федерико принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

ВИДЕО. Гол Федерико Кьезы в ворота Борнмута

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Федерико Кьеза Борнмут Ливерпуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
