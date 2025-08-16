Уникальный случай в футболе: игрок дебютирует в бутсах от владельца клуба
Дэвид Бекхэм презентует новые Adidas Predator
Дэвид Бекхэм представил новые именные бутсы Adidas Predator Elite в ярко-розовой расцветке, вдохновленной цветами «Интер Майами», совладельцем которого он является.
Модель создана в сотрудничестве с Бекхэмом и отсылает к классическим Predator Accelerator 1998 года, но стала его второй лимитированной серией после Predator 24.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В новых бутсах, помимо других звезд, будут играть Педри, Эдер Милитао, Алессия Руссо, Айтана Бонмати и новичок «Интер Майами» Родриго Де Пауль.
Такой случай, когда игрок дебютирует в обуви, разработанной совладельцем клуба, может быть уникальным в футболе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда вспомнил Майкла Оуэна
«Пивовары» впервые с мая одерживают выездную победу, обыграв «Рух»