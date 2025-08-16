Уникальный случай в футболе: игрок дебютирует в бутсах от владельца клуба

Дэвид Бекхэм представил новые именные бутсы Adidas Predator Elite в ярко-розовой расцветке, вдохновленной цветами «Интер Майами», совладельцем которого он является.

Модель создана в сотрудничестве с Бекхэмом и отсылает к классическим Predator Accelerator 1998 года, но стала его второй лимитированной серией после Predator 24.

В новых бутсах, помимо других звезд, будут играть Педри, Эдер Милитао, Алессия Руссо, Айтана Бонмати и новичок «Интер Майами» Родриго Де Пауль.

Такой случай, когда игрок дебютирует в обуви, разработанной совладельцем клуба, может быть уникальным в футболе.