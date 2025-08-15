ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Баварии перебрался в чемпионат Саудовской Аравии

Французский вингер Кингсли Коман перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Аль-Наср». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение между клубом и 29-летним футболистом рассчитано на 3 сезона.

В прошедшем сезоне Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» и «Челси» начали переговоры по трансферу нападающего.