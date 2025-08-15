Цыганков отметился 19-й результативной передачей в составе Жироны

Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков отметился 19-й результативной передачей за испанский клуб.

15 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Всего за испанский клуб Цыганков провел 86 матчей, забил 13 голов и отдал 19 ассистов.

На поле после удаления Пауло Гассанига также появился 20-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, для которого эта игра стала третьей за «Жирону», а пропущенный гол с пенальти – первым.