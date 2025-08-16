Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 12:16 |
1116
0

Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге

Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба

16 августа 2025, 12:16 |
1116
0
Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Федерико

Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб заинтересован в подписании 23-летнего вингера. У Федерико есть конфликт с главным тренером «Хетафе» Хосе Бордаласом.

Петер мог перейти в «Металлист 1925», но в клубе отказались от трансфера.

В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Петер Федерико является воспитанником мадридского «Реала».

Ранее сообщалось о том, что в «Металлисте 1925» подтвердили интерес к игроку «Динамо».

По теме:
Высокая цена. Сразу 5 клубов нацелилось на Судакова
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буткевич наложил вето на трансфер легионера. Ротань хотел его продать
Реал Мадрид Хетафе Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Металлист 1925 ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15 августа 2025, 17:55 2
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника

Александрия наказала Ковальца и Кампуша

Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 августа 2025, 11:00 8
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На двоих в шести матчах сезона команды забили только один гол

Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15.08.2025, 18:05
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Жоан ЛАПОРТА: «Он имеет много силы и энергии, и мы уверены в нем»
Футбол | 16.08.2025, 13:31
Жоан ЛАПОРТА: «Он имеет много силы и энергии, и мы уверены в нем»
Жоан ЛАПОРТА: «Он имеет много силы и энергии, и мы уверены в нем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 1
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 371
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем