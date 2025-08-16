Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге
Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба
Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, столичный клуб заинтересован в подписании 23-летнего вингера. У Федерико есть конфликт с главным тренером «Хетафе» Хосе Бордаласом.
Петер мог перейти в «Металлист 1925», но в клубе отказались от трансфера.
В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Петер Федерико является воспитанником мадридского «Реала».
Ранее сообщалось о том, что в «Металлисте 1925» подтвердили интерес к игроку «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александрия наказала Ковальца и Кампуша
На двоих в шести матчах сезона команды забили только один гол