Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге

Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб заинтересован в подписании 23-летнего вингера. У Федерико есть конфликт с главным тренером «Хетафе» Хосе Бордаласом.

Петер мог перейти в «Металлист 1925», но в клубе отказались от трансфера.

В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Петер Федерико является воспитанником мадридского «Реала».

Ранее сообщалось о том, что в «Металлисте 1925» подтвердили интерес к игроку «Динамо».