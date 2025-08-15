В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро

Президент харьковского «Металлиста 1925» Богдан Бойко отреагировал на слухи об интересе к украинскому полузащитнику киевского «Динамо» Александру Яцику:

«Подтверждаю интерес к Яцику. Считаю его сильным футболистом и хотел бы видеть его в нашем составе».

В сезоне 2024/25 Яцик на правах аренды играл в составе луганской «Зари», где провел 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года, а в нынешнем сезоне он уже успел отличиться одним голом в двух матчах за киевлян.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» предложил за Александра Яцика 3 миллиона евро.