В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
Богдан Бойко считает Александра Яцика сильным футболистом
Президент харьковского «Металлиста 1925» Богдан Бойко отреагировал на слухи об интересе к украинскому полузащитнику киевского «Динамо» Александру Яцику:
«Подтверждаю интерес к Яцику. Считаю его сильным футболистом и хотел бы видеть его в нашем составе».
В сезоне 2024/25 Яцик на правах аренды играл в составе луганской «Зари», где провел 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года, а в нынешнем сезоне он уже успел отличиться одним голом в двух матчах за киевлян.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» предложил за Александра Яцика 3 миллиона евро.
За бугор из рабства Суркисов все равно не выпустят,пропадет человек как Ванат,Бражко и,т,д,
Список можно продолжить при желании,
А так деньги можно получить-3млн в наших реалиях деньги немалые,
А у человека появится перспектива со временем уехать за бугор,при соответствующем отношении к своей работе и прогрессе в развитии
Тем более Металлист1925 пока не является прямым конкурентом в борьбе за медали
Хай сидить в нас та позориться в футболці великого позорного клубу Динамо Київ