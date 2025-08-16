Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Даже не представляю, как они будут уживаться в одном клубе»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 19:02 |
Известный тренер – о Забарном и Сафонове

УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о ситуации вокруг двух игроков «ПСЖ» – Ильи Забарного и Матвея Сафонова.

– Как думаете, как будет чувствовать себя и как будет вести себя Илья при наличии в команде россиянина?

– Даже не знаю. Не понимаю: столько было разговоров в течение двух месяцев, что Сафонова продают или вот-вот собираются продать, а этот вратарь в «ПСЖ» остался. Честно говорю: не понимаю. Даже не представляю, как они будут уживаться в одном клубе. А может, это журналисты сначала стали писать, будто Забарный там что-то сказал. Ведь вполне вероятно, что он вообще ничего не говорил. Но как бы там ни было, ни я, ни вы в подобной ситуации с Сафоновым не жили бы ни в одной комнате, ни в одном гостиничном номере, ни вообще. Не знаю, как это будет дальше.

Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
GloryUkraine
У Забарного єдиний вихід це повністю ігнорувати рашиста. Не знаю як було насправді, але все-таки схоже, що Забарного ПСЖ обманув. Не дуже хороший початок відносин. 
