  ВИДЕО. Халк обогнал Неймара по количеству голов в карьере
Бразилия
15 августа 2025, 13:57
ВИДЕО. Халк обогнал Неймара по количеству голов в карьере

Кто является рекордсменом по забитым мячам среди бразильцев?

ВИДЕО. Халк обогнал Неймара по количеству голов в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Халк

В первом матче 1/8 финала Южноамериканского Кубка «Атлетико Минейро» победил дома «Годой Крус» со счетом 2:1.

Победным голом в матче на 89-й минуте отличился Халк.

Для бразильца этот гол стал 446-м в карьере, что позволило ему обойти Неймара (445) в списке лучших бразильских бомбардиров в истории футбола.

Сейчас Халк занимает 8-е место в этом рейтинге, а лидером остается Ромарио, который забил 772 гола за свою карьеру.

Лучшие бразильские бомбардиры в истории футбола

  1. 772 – Ромарио
  2. 767 – Пеле
  3. 597 – Тулио
  4. 595 – Дарио
  5. 595 – Артур
  6. 521 – Зико
  7. 509 – Динамит
  8. 446 – Халк
  9. 445 – Неймар
  10. 444 – Клаудио

ВИДЕО. Гол Халка в ворота команды Годой Крус

Неймар возглавляет список самых дорогих трансферов в Саудовскую Аравию
Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Сантос вместе с Неймаром обыграл одного из лидеров чемпионата Бразилии
Атлетико Минейро Неймар Халк статистика Ромарио видео
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Forcer Petya
Хто такі Туліо, Даріо, Артур, Дінаміте...? Вперше про них чую 
