ВИДЕО. Халк обогнал Неймара по количеству голов в карьере
Кто является рекордсменом по забитым мячам среди бразильцев?
В первом матче 1/8 финала Южноамериканского Кубка «Атлетико Минейро» победил дома «Годой Крус» со счетом 2:1.
Победным голом в матче на 89-й минуте отличился Халк.
Для бразильца этот гол стал 446-м в карьере, что позволило ему обойти Неймара (445) в списке лучших бразильских бомбардиров в истории футбола.
Сейчас Халк занимает 8-е место в этом рейтинге, а лидером остается Ромарио, который забил 772 гола за свою карьеру.
Лучшие бразильские бомбардиры в истории футбола
- 772 – Ромарио
- 767 – Пеле
- 597 – Тулио
- 595 – Дарио
- 595 – Артур
- 521 – Зико
- 509 – Динамит
- 446 – Халк
- 445 – Неймар
- 444 – Клаудио
ВИДЕО. Гол Халка в ворота команды Годой Крус
