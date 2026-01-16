В Украину может вернуться футболист, который провел 15 лет в Шахтере

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что может вернуться в чемпионат Украины, однако окончательное решение примет после завершения нынешнего сезона:

«Что касается моего собственного будущего, я буду рассматривать возможности исходя из того, где смогу внести свой вклад и продолжать карьеру. Это может включать варианты в Турции, других странах.

Возможно возвращение в Украину – все будет зависеть от предложений, которые появятся. Я сосредоточен на игре до лета и планирую оценить следующий шаг в подходящее время», – признался опытный полузащитник.

Степаненко покинул донецкий «Шахтер» в феврале 2025-го и перебрался в чемпионат Турции, где защищает цвета «Эюпспора». В составе «горняков» Тарас провел почти 15 лет – играл также в запорожских «Торпедо» и «Металлурге».

В нынешнем сезоне провел девять матчей, однако не сумел отличиться результативными действиями. Контракт полузащитника истекает в июне 2026-го, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.