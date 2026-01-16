Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Украину может вернуться футболист, который провел 15 лет в Шахтере
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 14:07
В Украину может вернуться футболист, который провел 15 лет в Шахтере

Контракт Тараса Степаненко с турецким «Эюпспором» истекает после завершения сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что может вернуться в чемпионат Украины, однако окончательное решение примет после завершения нынешнего сезона:

«Что касается моего собственного будущего, я буду рассматривать возможности исходя из того, где смогу внести свой вклад и продолжать карьеру. Это может включать варианты в Турции, других странах.

Возможно возвращение в Украину – все будет зависеть от предложений, которые появятся. Я сосредоточен на игре до лета и планирую оценить следующий шаг в подходящее время», – признался опытный полузащитник.

Степаненко покинул донецкий «Шахтер» в феврале 2025-го и перебрался в чемпионат Турции, где защищает цвета «Эюпспора». В составе «горняков» Тарас провел почти 15 лет – играл также в запорожских «Торпедо» и «Металлурге».

В нынешнем сезоне провел девять матчей, однако не сумел отличиться результативными действиями. Контракт полузащитника истекает в июне 2026-го, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал игроком аустайдера Суперлиги Греции
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал контракт с вингером сборной Украины
чемпионат Турции по футболу Эюпспор Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Тарас Степаненко
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
