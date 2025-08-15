Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вратарь Панатинаикоса: «Нет, я не герой»
15 августа 2025, 12:58
Вратарь Панатинаикоса: «Нет, я не герой»

Бартломей Дронговски прокомментировал победу над «Шахтером»

Вратарь Панатинаикоса: «Нет, я не герой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартломей Дронговски

Польский вратарь греческого «Панатинаикоса» Бартломей Дронговски прокомментировал результат противостояния с донецким «Шахтером» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы – 0:0, 0:0 по сумме матчей, 4:3 по пенальти:

«Нет, я не герой, это командная работа. Мы все вместе защищаемся, это не только работа вратаря – не пропускать голы. Мы играли свою игру и не смогли забить, но очень важно, что мы наконец прошли квалификацию.

Перед серией пенальти я обратился к обоим тренерам вратарей. Мне пришлось сделать сейвы, но именно они сказали мне, что делать и как стоять. Я очень благодарен им обоим.

Я работаю каждый день, и бывают моменты, когда я хорошо играю, но бывают и моменты, когда дела идут не очень хорошо. Я как будто застрял, но я не перестаю работать и тренироваться, это правильный путь, и я показываю это на поле».

Дмитрий Вус Источник: Gazzetta.gr
