Вратарь Панатинаикоса: «Нет, я не герой»

Польский вратарь греческого «Панатинаикоса» Бартломей Дронговски прокомментировал результат противостояния с донецким «Шахтером» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы – 0:0, 0:0 по сумме матчей, 4:3 по пенальти:

«Нет, я не герой, это командная работа. Мы все вместе защищаемся, это не только работа вратаря – не пропускать голы. Мы играли свою игру и не смогли забить, но очень важно, что мы наконец прошли квалификацию.

Перед серией пенальти я обратился к обоим тренерам вратарей. Мне пришлось сделать сейвы, но именно они сказали мне, что делать и как стоять. Я очень благодарен им обоим.

Я работаю каждый день, и бывают моменты, когда я хорошо играю, но бывают и моменты, когда дела идут не очень хорошо. Я как будто застрял, но я не перестаю работать и тренироваться, это правильный путь, и я показываю это на поле».