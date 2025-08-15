Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Йожеф Сабо удовлетворен развитием украинского защитника
Известный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал переход украинского защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский ПСЖ.
Специалист отметил положительные качества игры Забарного и обратил внимание на теплый прием украинца в новой команде.
«Илья — очень хороший парень. У него в футбольном плане есть всё – и отбор, и скорость, а также другие хорошие качества. Он вырос в игрока высокого уровня. Приятно, что Забарного приняли в ПСЖ очень красиво и тепло.
В этом клубе хорошо понимают, что это игрок высокого уровня. Недаром главный тренер парижан Луис Энрике очень хотел взять Забарного. Два месяца об этом писали и говорили, пока переход не стал реальностью. Так что дай Бог, чтобы у него всё в парижском клубе сложилось прекрасно», – сказал Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец рассказал интересную историю об Александре
Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков