Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Франция
15 августа 2025, 10:54 | Обновлено 15 августа 2025, 10:55
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ

Йожеф Сабо удовлетворен развитием украинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал переход украинского защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский ПСЖ.

Специалист отметил положительные качества игры Забарного и обратил внимание на теплый прием украинца в новой команде.

«Илья — очень хороший парень. У него в футбольном плане есть всё – и отбор, и скорость, а также другие хорошие качества. Он вырос в игрока высокого уровня. Приятно, что Забарного приняли в ПСЖ очень красиво и тепло.

В этом клубе хорошо понимают, что это игрок высокого уровня. Недаром главный тренер парижан Луис Энрике очень хотел взять Забарного. Два месяца об этом писали и говорили, пока переход не стал реальностью. Так что дай Бог, чтобы у него всё в парижском клубе сложилось прекрасно», – сказал Сабо.

Лига 1 (Франция) Йожеф Сабо чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
