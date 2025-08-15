Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ

Известный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал переход украинского защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский ПСЖ.

Специалист отметил положительные качества игры Забарного и обратил внимание на теплый прием украинца в новой команде.

«Илья — очень хороший парень. У него в футбольном плане есть всё – и отбор, и скорость, а также другие хорошие качества. Он вырос в игрока высокого уровня. Приятно, что Забарного приняли в ПСЖ очень красиво и тепло.

В этом клубе хорошо понимают, что это игрок высокого уровня. Недаром главный тренер парижан Луис Энрике очень хотел взять Забарного. Два месяца об этом писали и говорили, пока переход не стал реальностью. Так что дай Бог, чтобы у него всё в парижском клубе сложилось прекрасно», – сказал Сабо.