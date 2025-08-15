Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем
Лига конференций
15 августа 2025, 09:58
Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем

Валерий Кривенцов уверен, что житомиряне могли закрыть игру еще в начале

ФК Полесье

Бывший полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Валерий Кривенцов поделился мыслями о неудачном выступлении житомирского «Полесья» во втором матче с «Пакшем» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций.

После победы в первом матче со счётом 3:0 украинский клуб заставил фанатов понервничать, проиграв сопернику во второй встрече – 1:2.

«Потому что в начале второго тайма украинская команда пропустила второй гол. Хотя в первые 20-25 минут матча подопечные Руслана Ротаня могли закрыть это противостояние. Но получилось немного иначе. Нужно свои моменты реализовывать», – отметил Кривенцов.

В следующем раунде житомирский клуб сыграет с «Фиорентиной» из Серии А.

