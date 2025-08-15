Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Пакша: «Нам было нечего терять. Мы могли пройти Полесье»
Лига конференций
15 августа 2025, 07:38 | Обновлено 15 августа 2025, 07:39
Защитник Пакша: «Нам было нечего терять. Мы могли пройти Полесье»

Янош Сабо поблагодарил команду за второй матч в Q3 Лиги конференций

Защитник Пакша: «Нам было нечего терять. Мы могли пройти Полесье»
ФК Пакш. Янош Сабо

Защитник венгерского клуба «Пакш» Янош Сабо высказался о втором матче с «Полесьем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций, в котором он стал автором первого гола.

Венгерская команда одержала победу перед своими болельщиками (2:1), однако дальше не прошла по сумме двух матчей (первая встреча – 3:0 в пользу «Полесья»).

«Мы достигли своей цели – даже если вылетаем, то, по крайней мере, победили. В целом же очень жаль, ведь во время матча я чувствовал, что можем пройти дальше. Думаю, если бы на выезде мы забили первыми, это было бы совсем другое противостояние, не говоря уже об отменённом голе Балинта. В этом матче нам было нечего терять, можно сказать, мы играли ва-банк.

Первый тайм сложился по нашему плану, и если бы Барна реализовал момент ещё до перерыва, наши шансы были бы ещё выше. Но они и так были – ведь во втором тайме мы быстро забили. Могу сказать, что с таким результатом мы уходим с поднятой головой.

Из этого матча мы тоже можем многому научиться – именно такие поединки двигают нас вперёд», – отметил Янош.

Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Андрей Витренко Источник
