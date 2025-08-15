Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бешикташ в Стамбуле оформил эффектный камбек с 0:2 в матче квалификации ЛК
Лига конференций
Проходит дальше Бешикташ
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 3 : 2
Сент-Патрикс Атлетик
Лига конференций
15 августа 2025, 04:40 |
174
0

Подопечные Сульшера еще в первом поединке против Сент-Патрикса оформили комфортный гандикап

Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Бешикташ и Сент-Патрикс [первый поединок – 4:1].

Встреча прошла на стадионе Бешикташ Парк. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турецкий коллектив уступал 0:2 до 43-й минуты, но благодаря голам Демира Эге Тыкназа, Тэмми Абрахама и Жоау Мариу выиграл и второй матч против ирландцев.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера пробились в Q4 еврокубка, где поборются против швейцарской Лозанны.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Бешикташ (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 3:2 [первый поединок – 4:1]

Голы: Тыкназ, 43, Абрахам, 49, Жоау Мариу, 79 – Карти, 3 (пен.), Маклафин, 34

Сент-Патрикс Бешикташ Лига конференций Тэмми Абрахам Жоау Мариу пенальти Уле Гуннар Сульшер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
