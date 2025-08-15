Бешикташ в Стамбуле оформил эффектный камбек с 0:2 в матче квалификации ЛК

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Бешикташ и Сент-Патрикс [первый поединок – 4:1].

Встреча прошла на стадионе Бешикташ Парк. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Турецкий коллектив уступал 0:2 до 43-й минуты, но благодаря голам Демира Эге Тыкназа, Тэмми Абрахама и Жоау Мариу выиграл и второй матч против ирландцев.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера пробились в Q4 еврокубка, где поборются против швейцарской Лозанны.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Бешикташ (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 3:2 [первый поединок – 4:1]

Голы: Тыкназ, 43, Абрахам, 49, Жоау Мариу, 79 – Карти, 3 (пен.), Маклафин, 34

