Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ризнык догнал Шуткова по количеству сухих матчей в еврокубках
Лига Европы
15 августа 2025, 01:19 |
76
0

Ризнык догнал Шуткова по количеству сухих матчей в еврокубках

Среди вратарей «Шахтера» больше игр на «ноль» имеет только Андрей Пятов

15 августа 2025, 01:19 |
76
0
Ризнык догнал Шуткова по количеству сухих матчей в еврокубках
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове сыграл вничью в основное время с «Панатинаикосом» (0:0) и проиграл в серии послематчевых пенальти (3:4).

Голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык сыграл свой очередной матч в еврокубках без пропущенных мячей (с учетом только основного времени).

Всего в карьере Ризныка уже 9 «сухих» матчей за «Шахтер» в еврокубках.

По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Шутковым и уступает только Андрею Пятову (41).

Вратари Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках без пропущенных голов

  1. 41 – Андрей Пятов
  2. 9 – Дмитрий Шутков
  3. 9 – Дмитрий Ризнык
  4. 6 – Анатолий Трубин
  5. 4 – Юрий Вирт
  6. 4 – Ян Лаштувка

Матчи Дмитрия Ризныка в еврокубках за Шахтер без пропущенных мячей

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос 0:0 (3:4 – по пенальти)
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
  • 2025: ЛЧ, Шахтер – Брест – 2:0
  • 2024: ЛЧ, Болонья – Шахтер – 0:0
  • 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0
  • 2023: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 1:0
По теме:
Винисиус ТОБИАС: «Удаление было неправильным, но в футболе всякое бывает»
Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию
Шахтер не проигрывает в основное время в еврокубках уже 6 матчей
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк статистика серия пенальти Шахтер - Панатинаикос Дмитрий Ризнык Дмитрий Шутков Андрей Пятов
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 02:11 16
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы

Туран столкнулся с проблемами в составе

Ротань назвал стартовый состав Полесья на матч против клуба Пакш
Футбол | 14 августа 2025, 18:49 11
Ротань назвал стартовый состав Полесья на матч против клуба Пакш
Ротань назвал стартовый состав Полесья на матч против клуба Пакш

14 августа в 20:00 в Венгрии пройдет матч Q3 Лиги конференций

«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Реал получил предложение в размере €350 млн за Мбаппе. Уже есть ответ
Футбол | 15.08.2025, 01:52
Реал получил предложение в размере €350 млн за Мбаппе. Уже есть ответ
Реал получил предложение в размере €350 млн за Мбаппе. Уже есть ответ
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем