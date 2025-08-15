Ризнык догнал Шуткова по количеству сухих матчей в еврокубках

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове сыграл вничью в основное время с «Панатинаикосом» (0:0) и проиграл в серии послематчевых пенальти (3:4).

Голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык сыграл свой очередной матч в еврокубках без пропущенных мячей (с учетом только основного времени).

Всего в карьере Ризныка уже 9 «сухих» матчей за «Шахтер» в еврокубках.

По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Шутковым и уступает только Андрею Пятову (41).

Вратари Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках без пропущенных голов

41 – Андрей Пятов 9 – Дмитрий Шутков 9 – Дмитрий Ризнык 6 – Анатолий Трубин 4 – Юрий Вирт 4 – Ян Лаштувка

Матчи Дмитрия Ризныка в еврокубках за Шахтер без пропущенных мячей