Ризнык догнал Шуткова по количеству сухих матчей в еврокубках
Среди вратарей «Шахтера» больше игр на «ноль» имеет только Андрей Пятов
Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове сыграл вничью в основное время с «Панатинаикосом» (0:0) и проиграл в серии послематчевых пенальти (3:4).
Голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык сыграл свой очередной матч в еврокубках без пропущенных мячей (с учетом только основного времени).
Всего в карьере Ризныка уже 9 «сухих» матчей за «Шахтер» в еврокубках.
По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Шутковым и уступает только Андрею Пятову (41).
Вратари Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках без пропущенных голов
- 41 – Андрей Пятов
- 9 – Дмитрий Шутков
- 9 – Дмитрий Ризнык
- 6 – Анатолий Трубин
- 4 – Юрий Вирт
- 4 – Ян Лаштувка
Матчи Дмитрия Ризныка в еврокубках за Шахтер без пропущенных мячей
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос 0:0 (3:4 – по пенальти)
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
- 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
- 2025: ЛЧ, Шахтер – Брест – 2:0
- 2024: ЛЧ, Болонья – Шахтер – 0:0
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Барселона – 1:0
