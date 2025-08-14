Лига конференций14 августа 2025, 23:56 |
Фиорентина исторически успешно играет против украинских команд в еврокубках
В 10 матчах против «фиалок» украинские клубы не выиграли ни одного матча
В раунде плей-офф Лиги конференций «Полесье» встретится с итальянской «Фиорентиной».
Команды в еврокубках еще не встречались, однако «фиалки» неоднократно играли с «Динамо» и «Днепром».
За 10 матчей против «Фиорентины» украинские команды не одержали ни одной победы (4 ничьи и 6 поражений).
Сможет ли «Полесье» переломить неприятную традицию?
Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках
- 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
- 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
- 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
- 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
- 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
- 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
