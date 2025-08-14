Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиорентина исторически успешно играет против украинских команд в еврокубках
Лига конференций
Фиорентина исторически успешно играет против украинских команд в еврокубках

В 10 матчах против «фиалок» украинские клубы не выиграли ни одного матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

В раунде плей-офф Лиги конференций «Полесье» встретится с итальянской «Фиорентиной».

Команды в еврокубках еще не встречались, однако «фиалки» неоднократно играли с «Динамо» и «Днепром».

За 10 матчей против «Фиорентины» украинские команды не одержали ни одной победы (4 ничьи и 6 поражений).

Сможет ли «Полесье» переломить неприятную традицию?

Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках

  • 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
  • 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
  • 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
  • 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
  • 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
  • 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
  • 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
  • 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
  • 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
  • 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
