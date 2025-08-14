Фиорентина исторически успешно играет против украинских команд в еврокубках

В раунде плей-офф Лиги конференций «Полесье» встретится с итальянской «Фиорентиной».

Команды в еврокубках еще не встречались, однако «фиалки» неоднократно играли с «Динамо» и «Днепром».

За 10 матчей против «Фиорентины» украинские команды не одержали ни одной победы (4 ничьи и 6 поражений).

Сможет ли «Полесье» переломить неприятную традицию?

Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках