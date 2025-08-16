Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Англия
16 августа 2025, 04:40
«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, руководитель отдела подбора персонала лондонского «Вест Хэма» Кайл Маколей уже долгое время следит за Георгием, лондонцы пытались подписать украинца этим летом, однако украинец принял для себя решение – он хочет остаться в «Шахтере».

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

Георгий Судаков Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
