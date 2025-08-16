Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации источника, руководитель отдела подбора персонала лондонского «Вест Хэма» Кайл Маколей уже долгое время следит за Георгием, лондонцы пытались подписать украинца этим летом, однако украинец принял для себя решение – он хочет остаться в «Шахтере».
В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь может перейти в Фенербахче
«Барселона» в 2026 году пойдет за Хулианом Альваресом