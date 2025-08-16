Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, руководитель отдела подбора персонала лондонского «Вест Хэма» Кайл Маколей уже долгое время следит за Георгием, лондонцы пытались подписать украинца этим летом, однако украинец принял для себя решение – он хочет остаться в «Шахтере».

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.