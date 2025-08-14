Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это рынок». Тренер из АПЛ раскритиковал трансферную политику своего клуба
Англия
14 августа 2025, 21:27 | Обновлено 14 августа 2025, 21:44
375
0

«Это рынок». Тренер из АПЛ раскритиковал трансферную политику своего клуба

Марко Силва высказался о трансферной политике «Фулхэма»

14 августа 2025, 21:27 | Обновлено 14 августа 2025, 21:44
375
0
«Это рынок». Тренер из АПЛ раскритиковал трансферную политику своего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Силва

Португальский тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал трансферную политику клуба:

«Это не идеальный сценарий. Вы использовали слово «тихий» – я должен сказать, что мы были слишком пассивны. Если бы вы спросили меня, ожидал ли я этого, я бы ответил, что нет, конечно. Но это то, что есть, это рынок.

Важно, что мы не получили травм на предсезонке, потому что на некоторых позициях у нас очень мало игроков. Мы хотим, чтобы у нас был хотя бы состав и игроки на скамейке запасных, чтобы играть в Премьер-лиге и соответствовать требованиям лиги.

Это неожиданно, даже если для «Фулхэма» нормально поздно подписывать игроков. Я не иду в этом направлении – я знаю, чего мы хотим, и план был.

Будем надеяться, что мы сможем что-то сделать до конца месяца, потому что сейчас для нас не имеет смысла смотреть на матч с «Брайтоном» или даже на матч с «Манчестер Юнайтед», так как мы очень поздно начали укреплять нужные позиции».

Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» переключился на форварда «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Рома ведет переговоры сразу по двум игрокам АПЛ. Сделки близко
Более 100 млн фунтов. Ман Юнайтед нацелился на полузащитника
Полесье предлагало миллион долларов за вингера из чемпионата Польши
Фулхэм Марко Силва трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 августа 2025, 21:05 0
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 19:21
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14.08.2025, 08:11
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 26
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 27
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем