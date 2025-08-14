«Это рынок». Тренер из АПЛ раскритиковал трансферную политику своего клуба

Португальский тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал трансферную политику клуба:

«Это не идеальный сценарий. Вы использовали слово «тихий» – я должен сказать, что мы были слишком пассивны. Если бы вы спросили меня, ожидал ли я этого, я бы ответил, что нет, конечно. Но это то, что есть, это рынок.

Важно, что мы не получили травм на предсезонке, потому что на некоторых позициях у нас очень мало игроков. Мы хотим, чтобы у нас был хотя бы состав и игроки на скамейке запасных, чтобы играть в Премьер-лиге и соответствовать требованиям лиги.

Это неожиданно, даже если для «Фулхэма» нормально поздно подписывать игроков. Я не иду в этом направлении – я знаю, чего мы хотим, и план был.

Будем надеяться, что мы сможем что-то сделать до конца месяца, потому что сейчас для нас не имеет смысла смотреть на матч с «Брайтоном» или даже на матч с «Манчестер Юнайтед», так как мы очень поздно начали укреплять нужные позиции».

Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» переключился на форварда «Манчестер Юнайтед».