  4. Богдан Когут начал менеджерскую деятельность в клубе Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
14 августа 2025, 20:22 |
Богдан Когут начал менеджерскую деятельность в клубе Первой лиги Украины

Экс-игрок «Вереса» стал спортивным директором «Феникс-Мариуполь»

НК Верес. Богдан Когут

Экс-голкипер «Вереса» Богдан Когут стал спортивным директором «Феникса-Мариуполь». Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 37-летний украинец начал свою менеджерскую деятельность в представителе Первой лиги Украины. Когут покинул «Верес» в июле 2025 года, расторгнув контракт по согласию обоих сторон.

В прошедшем сезоне Богдан Когут провел лишь 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 3 из которых стали сухими, пропустил 2 гола.

Официально Когут о завершении карьеры еще не объявлял.

Ранее «Прикарпатье» обыграло «Феникс-Мариуполь».

Богдан Когут Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Феникс-Мариуполь Верес Ровно Дмитрий Венков
Даниил Кирияка
