Богдан Когут начал менеджерскую деятельность в клубе Первой лиги Украины

Экс-голкипер «Вереса» Богдан Когут стал спортивным директором «Феникса-Мариуполь». Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 37-летний украинец начал свою менеджерскую деятельность в представителе Первой лиги Украины. Когут покинул «Верес» в июле 2025 года, расторгнув контракт по согласию обоих сторон.

В прошедшем сезоне Богдан Когут провел лишь 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 3 из которых стали сухими, пропустил 2 гола.

Официально Когут о завершении карьеры еще не объявлял.

