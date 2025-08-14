Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье предлагало миллион долларов за вингера из чемпионата Польши
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 20:44 | Обновлено 14 августа 2025, 21:06
Полесье предлагало миллион долларов за вингера из чемпионата Польши

Украинский клуб был намерен усилиться Капитой

PressFocus. Капита

Житомирское «Полесье» предлагало 1 миллион долларов за ангольского вингера «Радомяка» Капиту, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, украинский клуб делал оффер по 23-летнему футболисту, но польский клуб его отклонил. Сам Капита также не особо заинтересован в переходе. «Радомяк» ждет предложение в 2,5 миллиона евро за игрока.

В текущем сезоне Капита провел 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Полесья» пропустит два матча еврокубков.

Радомяк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Петр Слонка
Даниил Кирияка Источник: Петр Слонка
