Полесье предлагало миллион долларов за вингера из чемпионата Польши
Украинский клуб был намерен усилиться Капитой
Житомирское «Полесье» предлагало 1 миллион долларов за ангольского вингера «Радомяка» Капиту, сообщает Петр Слонка.
По информации источника, украинский клуб делал оффер по 23-летнему футболисту, но польский клуб его отклонил. Сам Капита также не особо заинтересован в переходе. «Радомяк» ждет предложение в 2,5 миллиона евро за игрока.
В текущем сезоне Капита провел 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Полесья» пропустит два матча еврокубков.
