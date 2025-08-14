Англия14 августа 2025, 19:59 | Обновлено 14 августа 2025, 20:18
918
1
ВИДЕО. Супергол в Англии уже на старте сезона. Удар с центра поля
Шеффилд Юнайтед проиграл, но забил классный гол
В матче Кубка английской лиги Шеффилд Юнайтед проиграл Бирмингему 1:2, однако единственный гол гостей получился очень красивым и войдет в претенденты на лучшие мячи сезона.
Удар с центра поля нанес Густаво Хамер.
А де тут відео. Чи ВИ людей за дурнів маєте. Це фото.
