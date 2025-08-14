Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Супергол в Англии уже на старте сезона. Удар с центра поля
Англия
14 августа 2025, 19:59 | Обновлено 14 августа 2025, 20:18
918
1

ВИДЕО. Супергол в Англии уже на старте сезона. Удар с центра поля

Шеффилд Юнайтед проиграл, но забил классный гол

14 августа 2025, 19:59 | Обновлено 14 августа 2025, 20:18
918
1
ВИДЕО. Супергол в Англии уже на старте сезона. Удар с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Кубка английской лиги Шеффилд Юнайтед проиграл Бирмингему 1:2, однако единственный гол гостей получился очень красивым и войдет в претенденты на лучшие мячи сезона.

Удар с центра поля нанес Густаво Хамер.

По теме:
Пакш – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола
Александрия-2 – Тростянец – 2:1. Поражение лидера. Видео голов и обзор
Шеффилд Юнайтед Бирмингем Сити видео голов и обзор Кубок Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13 августа 2025, 22:19 16
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью

История из украинского футбола стала виральной в английских медиа

Ротань назвал стартовый состав Полесья на матч против клуба Пакш
Футбол | 14 августа 2025, 18:49 6
Ротань назвал стартовый состав Полесья на матч против клуба Пакш
Ротань назвал стартовый состав Полесья на матч против клуба Пакш

14 августа в 20:00 в Венгрии пройдет матч Q3 Лиги конференций

Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Футбол | 14.08.2025, 11:59
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Футбол | 13.08.2025, 21:27
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14.08.2025, 07:17
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Людмила Павловська
А де тут відео. Чи ВИ людей за дурнів маєте. Це фото. 
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 3
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем