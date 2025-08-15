Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпицентр – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16.08.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Эпицентр – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура УПЛ 2025/26 16 августа в 18:00

Коллаж Sport.ua

16 августа состоится матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее коллективы ни разу между собой не пересекались. В прошлом сезоне бело-синие завоевали трофей чемпионата Украины, а Эпицентр выиграл Первую лигу страны.

За два тура новой компании элитного дивизиона Украины Динамо набрало 6 очков благодаря победам над Вересом и Рухом. Эпицентр пока что не имеет ни одного балла – поражение Шахтеру и ЛНЗ Черкассы.

Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТВ.

Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
