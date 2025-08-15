Эпицентр – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура УПЛ 2025/26 16 августа в 18:00
16 августа состоится матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.
Поединок пройдет на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее коллективы ни разу между собой не пересекались. В прошлом сезоне бело-синие завоевали трофей чемпионата Украины, а Эпицентр выиграл Первую лигу страны.
За два тура новой компании элитного дивизиона Украины Динамо набрало 6 очков благодаря победам над Вересом и Рухом. Эпицентр пока что не имеет ни одного балла – поражение Шахтеру и ЛНЗ Черкассы.
Эпицентр – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТВ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс
Подобного прецедента на таком высоком уровне еще не было