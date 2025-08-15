Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 07:01 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо

Поединок третьего тура чемпионата Украины состоится 16 августа в 18:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо
Коллаж Sport.ua

16 августа киевское Динамо проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против Эпицентра, который представляет город Каменец-Подольский.

Поединок пройдет на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром противостояния будет Александр Афанасьев из Харькова.

Киевляне добыли две победы в первых двух турах, одолев Верес (1:0) и Рух (5:1). Эпицентр имеет на своем счету два поражение: от Шахтера (0:1) и ЛНЗ Черкассы (0:1).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо

Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТБ.

Эпицентр – Динамо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев где смотреть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
