Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо
Поединок третьего тура чемпионата Украины состоится 16 августа в 18:00 по Киеву
16 августа киевское Динамо проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против Эпицентра, который представляет город Каменец-Подольский.
Поединок пройдет на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Главным арбитром противостояния будет Александр Афанасьев из Харькова.
Главным арбитром противостояния будет Александр Афанасьев из Харькова.
Киевляне добыли две победы в первых двух турах, одолев Верес (1:0) и Рух (5:1). Эпицентр имеет на своем счету два поражение: от Шахтера (0:1) и ЛНЗ Черкассы (0:1).
Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТБ.
