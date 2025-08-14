Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике из ПСЖ повторил успех, которого достиг в Барселоне
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 13:44
Луис Энрике из ПСЖ повторил успех, которого достиг в Барселоне

Испанский тренер во второй раз в карьере победил в пяти соревнованиях в течение одного года

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).

Для главного тренера парижан, Луиса Энрике, этот финал стал знаковым.

Испанец во второй раз в своей карьере выиграл 5 трофеев за один календарный год в роли главного тренера. В 2015 году с «Барселоной» он выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а в 2025 году с ПСЖ – Суперкубок Франции, Лигу 1, Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Луис Энрике также стал пятым тренером, выигравшим Суперкубок УЕФА дважды. Первыми четырьмя были Алекс Фергюсон, Луи ван Гал, Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

По теме:
Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Это касается Забарного
Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА статистика ПСЖ Луис Энрике Барселона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
