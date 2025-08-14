Марокканский вингер, игравший за Олимпик, может вернуться в УПЛ

Один из украинских клубов, название которого не сообщается, заинтересовался левым вингером Мохой Рхарсаллой, известным по выступлениям в составе «Олимпика» из Донецка.

31-летний марокканский Моха Рхарсалла ныне выступает за клуб «Диошдер» в чемпионате Венгрии.

В его карьере – 77 матчей и 12 голов в донецком «Олимпике» (2014–2017). Он также выступал в Словакии, Саудовской Аравии, Турции и Венгрии.

В его активе – победа в Первой лиге (2013–2014) и ряд титулов в Словакии со «Слованом» – три подряд чемпионства и три Кубка страны.