Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 22:46 |
419
2

ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен

«Шпоры» вышли вперед на 39-й минуте

13 августа 2025, 22:46 |
419
2
ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.

На 39-й минуте лондонцы вышли вперед. Автором гола стал Микки ван де Вен.

ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен

По теме:
ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Известны стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Есть ли у Тоттенхэма шансы? Статистика ПСЖ против английских клубов 2024/25
Микки ван де Вен Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»

Промоутер – о бое Пол – Джошуа

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 11:37 4
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса

Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Футбол | 13.08.2025, 22:21
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
А я казав, що за Тотенхемом буде цікаво спостерігати в новому сезоні)
Ответить
0
era
УРАА!! Давіть штучну команду з кацапом і рвхітом!!!
Ответить
-1
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 69
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 2
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 25
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем