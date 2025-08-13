ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен
«Шпоры» вышли вперед на 39-й минуте
13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).
Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.
На 39-й минуте лондонцы вышли вперед. Автором гола стал Микки ван де Вен.
