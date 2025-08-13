Есть ли у Тоттенхэма шансы? Статистика ПСЖ против английских клубов 2024/25

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

В течение сезона 2024/25 парижане 9 раз встречались на поле с английскими командами. В этих 9 матчах подопечные Луиса Энрике одержали 5 побед. Остальные 4 поединка завершились поражением, один из которых был в финале Клубного чемпионата мира против лондонского «Челси» (0:3).

Матчи ПСЖ против английских клубов в сезоне 2024/25

Групповой этап ЛЧ: Арсенал – ПСЖ – 2:0

Групповой этап ЛЧ: ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2

1/8 ЛЧ: ПСЖ – Ливерпуль – 0:1

1/8 ЛЧ: Ливерпуль – ПСЖ – 0:1

1/4 ЛЧ: ПСЖ – Астон Вилла – 3:1

1/4 ЛЧ: Астон Вилла – ПСЖ – 3:2

1/2 ЛЧ: Арсенал – ПСЖ – 0:1

1/2 ЛЧ: ПСЖ – Арсенал – 2:1

Финал КЧС: Челси – ПСЖ – 3:0

За всю историю «ПСЖ» встречался с «шпорами» только в рамках товарищеского турнира – Международного кубка чемпионов, где англичане одержали победу со счетом 4:2.