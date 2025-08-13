«Еще недавно Шовковскому аплодировали». Известный тренер – о фиаско Динамо

Поражение киевского «Динамо» от кипрского «Пафоса» в двухраундовой дуэли третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:1 и 0:2) вызвало резонанс в футбольной Украине. Многие специалисты достаточно критично высказались о качестве игры и результате динамовцев в противостоянии с киприотами.

Своими впечатлениями с Sport.ua поделился также известный украинский тренер, экс-наставник «Эвиса», запорожского «Торпедо», «Таврии», «Мариуполя» и «Ворсклы» Иван Балан. Для опытного специалиста, который уже не первый год работает тренером-консультантом грузинского клуба «Колхети 1913» (Поти), поражение динамовцев стало полной неожиданностью.

– Как отреагировали на фиаско в повторной игре с киприотами?

– Посмотрел игру и могу сказать: печальная картина. «Пафос» учел все нюансы, поставив динамовцев в такие условия, что они в течение девяноста минут не могли из них выйти. Соперник лишил нашу команду возможностей показать важные компоненты, не было в исполнении киевлян и самоотдачи, и жажды победы. Киприоты выглядели и в отборе лучше, и в организации атакующих действий. Футболисты «Пафоса» подвижные, у них очень хорошая физическая подготовка.

– Не окажется ли после поражений от островной команды под угрозой увольнения главный тренер «Динамо» Александр Шовковский?

– По-разному может сложиться. Ведь я не в курсе, как и о чем руководство клуба с главным тренером договаривалось: доработать до конца сезона-2025/26 или отработать этот еврокубковый цикл. В жизни же всякое бывает. Но на данный момент мне, как тренеру, трудно делать те или иные выводы относительно будущей судьбы коллеги по цеху. Выскажу свое мнение: не один же Шовковский проигрывает, не так ли? В поражении виноваты все, каждый член коллектива. И как бы нам ни было грустно и обидно, но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. Нужно делать какие-то выводы. Так какой смысл менять тренера на такого же специалиста? Еще совсем недавно Александру Шовковскому аплодировали, ведь он весь прошлый чемпионат со своей командой прошел ровно, без единого поражения – и привел ее к чемпионству. А тут почему-то – раз и «давайте его уволим». На мой взгляд, это неправильно, непоследовательно.

– Дело в том, что уступить сильному сопернику из ведущей футбольной страны не стыдно, чего не скажешь о «Пафосе» из скромного Кипра.

– Да, конечно, не должно было так быть. Но получилось так, как никто не думал и не планировал. «Пафос» нас полностью переиграл. Футболисты переиграли футболистов, а тренеры – тренеров. Видимо, в «Пафосе» по косточкам разобрали игру «Динамо» – и киприотам удалось одержать победу. Я бы никогда не подумал, что «Динамо» вынуждено будет покинуть розыгрыш Лиги чемпионов еще до стадии плей-офф. Все же надеялся, что в поединке с «Пафосом» все будет намного лучше, причем еще после первой встречи киевлян с этим клубом. Даже если не знать о командах совсем ничего, а отталкиваться только от их статистики, то на чьей стороне должна была быть победа? Конечно же, на стороне «Динамо». Но наш гранд проиграл. К сожалению, так сложилась карта.

– Вдвойне обидно, что это фиаско произошло в 50-летний юбилей выигрыша киевским «Динамо» двух весомых трофеев – Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

– Это так. Но как говорят в таких случаях, «За старое – спасибо, а теперь – давай». Я не думаю, что динамовцы нынешнего состава жили теми играми, когда их предшественники стали топ-клубом в Европе. В футболе, как и в жизни, не замечать простых вещей – это плохо. Одно дело – когда человек выходит на поле с уверенностью в своих силах и возможностях, а совсем другое, когда выходит с самоуверенностью. Это обычно и играет с ним злую шутку. Не могу сказать, что динамовцы не настроились на игру и не хотели выиграть. Но как бы там не было, а мелочей в футболе не бывает.