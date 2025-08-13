Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Его ошибка убила интригу». Известный кипер – о действиях игрока Динамо
Лига чемпионов
13 августа 2025, 12:44 | Обновлено 13 августа 2025, 13:09
Андрей Тлумак дал комментарий после матча между «Пафосом» и «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua проанализировал игровой эпизод на 2-й минуте ответного матча квалификации Лиги чемпионов «Пафос» – «Динамо», который закончился взятием ворот киевлян.

«К сожалению, не обошлось без грубой ошибки вратаря динамовцев Руслана Нещерета. Для кипера есть правило: выбегаешь за пределы штрафной площадки только когда уверен, что успеешь до мяча первым. Скорее всего, из-за чрезмерного волнения Нещерет почему-то бросился вперед, оставив пост и введя в заблуждение своего защитника, который вел борьбу с нападающим «Пафоса». И прогадал, проиграв этот забег, а самым ловким оказался игрок хозяев, и после нехитрой комбинации киприоты поразили пустые ворота.

Эта ошибка Нещерета отразилась на психологическом состоянии партнеров и фактически убила интригу. Динамовцы так и не сумели оправиться, после перерыва пропустив во второй раз. Только в этой неудаче Нещерет уже не виноват: была коллективная ошибка киевлян у своих владений.

Самое обидное, что в поединке, где динамовцам нужно было обязательно выигрывать, они не создали голевых моментов. Поэтому победу «Пафоса» следует признать заслуженной».

Ранее экс-нападающий «Динамо» Олег Саленко дал совет Суркису после фиаско киевлян.

По теме:
Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча
Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»
Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба
Андрей Тлумак Пафос - Динамо Пафос Динамо Киев Лига чемпионов инсайд Руслан Нещерет
Комментарии 2
Перець
Інтриги зовсім не було 
Khafre
навіть у великих воротарів (а Нещерет безумовно до них входить бо грає в динамо) бувають помилки. без помилок нема футболу
