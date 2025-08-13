«Его ошибка убила интригу». Известный кипер – о действиях игрока Динамо

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua проанализировал игровой эпизод на 2-й минуте ответного матча квалификации Лиги чемпионов «Пафос» – «Динамо», который закончился взятием ворот киевлян.

«К сожалению, не обошлось без грубой ошибки вратаря динамовцев Руслана Нещерета. Для кипера есть правило: выбегаешь за пределы штрафной площадки только когда уверен, что успеешь до мяча первым. Скорее всего, из-за чрезмерного волнения Нещерет почему-то бросился вперед, оставив пост и введя в заблуждение своего защитника, который вел борьбу с нападающим «Пафоса». И прогадал, проиграв этот забег, а самым ловким оказался игрок хозяев, и после нехитрой комбинации киприоты поразили пустые ворота.

Эта ошибка Нещерета отразилась на психологическом состоянии партнеров и фактически убила интригу. Динамовцы так и не сумели оправиться, после перерыва пропустив во второй раз. Только в этой неудаче Нещерет уже не виноват: была коллективная ошибка киевлян у своих владений.

Самое обидное, что в поединке, где динамовцам нужно было обязательно выигрывать, они не создали голевых моментов. Поэтому победу «Пафоса» следует признать заслуженной».

