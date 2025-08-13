Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо: «Такого никогда не было. Вас возят два тайма, а вы...»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 12:52 | Обновлено 13 августа 2025, 13:19
Олег Кузнецов объяснил, почему киевляне вылетели из Лиги чемпионов от Пафоса

УАФ. Олег Кузнецов

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей):

«Слышал, что футболисты были не готовы физически. Тогда возникает вопрос, как проходили сборы, если после нескольких матчей сезона команда не бегает. Теоретически акцент на сборах как раз и должен был быть сделан, чтобы коллектив был в форме на квалификационные поединки еврокубков, а уже потом думать о чемпионате и Кубке Украины.

Повторюсь, что такой безвольной игры в исполнении «Динамо» я не видел давно. Я был удивлен, что после пропущенного мяча в начале поединка у футболистов опустились руки. Такого никогда не было. Во всяком случае, наше поколение учили, что если проигрываешь, то ты должен все равно бороться, кусаться, подкатываться, зарабатывать карточки, а сейчас ситуация выглядела очень мрачно. На поле не было лидера. Тот же капитан Виталий Буяльский выглядел слабо. Болельщик может простить поражение команде, но не такое безвольное. Вас возят два тайма, а вы ни одного умного подката не сделали. Уверен, что если бы игроков соперника пару раз хорошо приняли, продемонстрировали эмоции, все могло пойти по-другому. А так плыли по течению с мыслями о том, чтобы быстрее закончилась игра».

По теме:
Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча
Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»
Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба
Динамо Киев Олег Кузнецов (футбол) Пафос Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
