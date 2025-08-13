Два матча перенесены. Известны 14 из 16 участников 1/8 финала в Цинциннати
Лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас продолжают выступления в США
В ночь на 13 августа завершились практически все матчи третьего раунда на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) и были определены 14 из 16 участников 1/8 финала.
Лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас продолжают выступления на Мастерсе, выиграв по два матча. Синнер прошел Даниэля-Элахи Галана и Габриэля Диалло, а Алькарас справился с Дамиром Джумхуром и Хамад Меджедовичем.
Довольно неожиданным стал вылет Жоау Фонсеки в третьем круге от квалифайера Теренса Атмана. А перспективный чех Якуб Меншик снялся во втором сете против Лука Нарди.
Два поединка 1/16 финала были перенесены из-за дождя. Алексадр Зверев должен был подавать на матч против Брендона Накашимы, а Бен Шелтон и Роберто Баутиста Агут не стартовали.
ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Адриан Маннарино [Q]
Феликс Оже-Альяссим [23] – Бенжамен Бонзи
Тейлор Фритц [4] – Теренс Атман [Q]
Фрэнсис Тиафо [10] – Хольгер Руне [7]
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон [5] / Роберто Баутиста Агут – Иржи Легечка [22]
Карен Хачанов [14] – Брендон Накашима [27] / Александр Зверев [3]
Франсиско Комесанья – Андрей Рублев [9]
Лука Нарди [Q] – Карлос Алькарас [2]
