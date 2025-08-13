Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Два матча перенесены. Известны 14 из 16 участников 1/8 финала в Цинциннати

Лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас продолжают выступления в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 13 августа завершились практически все матчи третьего раунда на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) и были определены 14 из 16 участников 1/8 финала.

Лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас продолжают выступления на Мастерсе, выиграв по два матча. Синнер прошел Даниэля-Элахи Галана и Габриэля Диалло, а Алькарас справился с Дамиром Джумхуром и Хамад Меджедовичем.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Довольно неожиданным стал вылет Жоау Фонсеки в третьем круге от квалифайера Теренса Атмана. А перспективный чех Якуб Меншик снялся во втором сете против Лука Нарди.

Два поединка 1/16 финала были перенесены из-за дождя. Алексадр Зверев должен был подавать на матч против Брендона Накашимы, а Бен Шелтон и Роберто Баутиста Агут не стартовали.

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Адриан Маннарино [Q]
Феликс Оже-Альяссим [23] – Бенжамен Бонзи

Тейлор Фритц [4] – Теренс Атман [Q]
Фрэнсис Тиафо [10] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [5] / Роберто Баутиста Агут – Иржи Легечка [22]
Карен Хачанов [14] – Брендон Накашима [27] / Александр Зверев [3]

Франсиско Комесанья – Андрей Рублев [9]
Лука Нарди [Q] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
Алькарас вышел в 1/8 финала в Цинциннати, одержав 50-ю победу в 2025 году
ВИДЕО. Спас сетбол: как Синнер переиграл канадского «казака» в Цинциннати
