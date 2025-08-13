Две бригады украинских арбитров будут работать на матчах Лиги конференций

Две бригады украинских арбитров будут работать на ответных матчах 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26, которые состоятся 14 августа.

В поединке Динамо (Албания) – Хайдук (Хорватия), который пройдет в Эльбасане, главным арбитром назначен Денис Шурман. На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Светлана Грушко. Четвертый судья – Дмитрий Кубряк. За работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Андрей Коваленко.

В матче Сабах (Азербайджан) – Левски (Болгария), который состоится в Баку, главным арбитром будет Николай Балакин. В роли его ассистентов на линиях выступят Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья – Виталий Романов. За работу системы VAR будут отвечать Алексей Деревинский и Клим Заброда.

В игре Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгия), которая также пройдет 14 августа в Тирасполе, обязанности судейского наблюдателя за работой турецкой бригады арбитров во главе с Умутом Мелером будет выполнять украинец Евгений Арановский.