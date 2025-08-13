Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Две бригады украинских арбитров будут работать на матчах Лиги конференций
Лига конференций
13 августа 2025, 03:59 | Обновлено 13 августа 2025, 04:50
43
0

Две бригады украинских арбитров будут работать на матчах Лиги конференций

Денис Шурман и Николай Балакин получили назначения на игры еврокубков

13 августа 2025, 03:59 | Обновлено 13 августа 2025, 04:50
43
0
Две бригады украинских арбитров будут работать на матчах Лиги конференций
УАФ. Денис Шурман

Две бригады украинских арбитров будут работать на ответных матчах 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26, которые состоятся 14 августа.

В поединке Динамо (Албания) – Хайдук (Хорватия), который пройдет в Эльбасане, главным арбитром назначен Денис Шурман. На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Светлана Грушко. Четвертый судья – Дмитрий Кубряк. За работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Андрей Коваленко.

В матче Сабах (Азербайджан) – Левски (Болгария), который состоится в Баку, главным арбитром будет Николай Балакин. В роли его ассистентов на линиях выступят Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья – Виталий Романов. За работу системы VAR будут отвечать Алексей Деревинский и Клим Заброда.

В игре Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгия), которая также пройдет 14 августа в Тирасполе, обязанности судейского наблюдателя за работой турецкой бригады арбитров во главе с Умутом Мелером будет выполнять украинец Евгений Арановский.

По теме:
ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш
Башакшехир – Викинг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Андерлехт на своем поле сенсационно уступил и другие результаты
Лига конференций судейские назначения Денис Шурман Николай Балакин Динамо Тирана Хайдук Сплит Сабах Баку Левски София Шериф Тирасполь Андерлехт Евгений Арановский Виктор Нижник Светлана Грушко Дмитрий Кубряк Андрей Коваленко (судья) Виктор Копиевский Халил Умут Мелер Александр Беркут Виктор Матяш Виталий Романов Клим Заброда Алексей Деревинский
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 11:01 130
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ

Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

Суперкубок УЕФА: ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за евротрофей
Футбол | 13.08.2025, 05:53
Суперкубок УЕФА: ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за евротрофей
Суперкубок УЕФА: ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за евротрофей
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Шахтер вернулся к кандидатуре Кеннеди. Дают 9 миллионов евро
Футбол | 12.08.2025, 22:40
Шахтер вернулся к кандидатуре Кеннеди. Дают 9 миллионов евро
Шахтер вернулся к кандидатуре Кеннеди. Дают 9 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 38
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 2
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 19
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем