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Лига конференций
07 августа 2025, 02:31 | Обновлено 07 августа 2025, 03:08
18
0

Украинские судьи обслужат матч 3-го раунда Лиги конференций

Бригада Дмитрия Панчишина будет работать на матче Балкани – Шемрок Роверс

07 августа 2025, 02:31 | Обновлено 07 августа 2025, 03:08
18
0
Украинские судьи обслужат матч 3-го раунда Лиги конференций
УАФ. Дмитрий Панчишин

Украинские арбитры будут работать на матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26.

Первая игра Q3 ЛК между «Балканами» (Косово) и «Шемрок Роверс» (Ирландия) состоится 7 августа в Приштине.

Главным арбитром поединка назначен Дмитрий Панчишин. Ему на линиях будут ассистировать Алексей Миронов и Владимир Высоцкий.

Функции четвертого арбитра будет исполнять Клим Заброда. За работу системы VAR будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.

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Лига конференций Балкани Сува-Река Шемрок Роверс судейские назначения Дмитрий Панчишин Алексей Миронов Клим Заброда Николай Балакин Денис Шурман
Николай Степанов Источник: УЕФА
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