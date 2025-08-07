Лига конференций07 августа 2025, 02:31 | Обновлено 07 августа 2025, 03:08
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Украинские судьи обслужат матч 3-го раунда Лиги конференций
Бригада Дмитрия Панчишина будет работать на матче Балкани – Шемрок Роверс
07 августа 2025, 02:31 | Обновлено 07 августа 2025, 03:08
18
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Украинские арбитры будут работать на матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26.
Первая игра Q3 ЛК между «Балканами» (Косово) и «Шемрок Роверс» (Ирландия) состоится 7 августа в Приштине.
Главным арбитром поединка назначен Дмитрий Панчишин. Ему на линиях будут ассистировать Алексей Миронов и Владимир Высоцкий.
Функции четвертого арбитра будет исполнять Клим Заброда. За работу системы VAR будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.
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