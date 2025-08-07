Украинские судьи обслужат матч 3-го раунда Лиги конференций

Украинские арбитры будут работать на матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26.

Первая игра Q3 ЛК между «Балканами» (Косово) и «Шемрок Роверс» (Ирландия) состоится 7 августа в Приштине.

Главным арбитром поединка назначен Дмитрий Панчишин. Ему на линиях будут ассистировать Алексей Миронов и Владимир Высоцкий.

Функции четвертого арбитра будет исполнять Клим Заброда. За работу системы VAR будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.