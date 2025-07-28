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Лига чемпионов
28 июля 2025, 00:47 | Обновлено 28 июля 2025, 01:05
46
0

Два украинские бригады арбитров получили назначения на матчи отбора ЛЧ и ЛК

Алексей Деревинский будет обслуживать поединок между ФКСБ и Шкендией

28 июля 2025, 00:47 | Обновлено 28 июля 2025, 01:05
46
0
Два украинские бригады арбитров получили назначения на матчи отбора ЛЧ и ЛК
УАФ. Алексей Деревинский

Две бригады арбитров из Украины будут работать на ответных матчах квалификационного раунда Q2 еврокубков сезона 2025/26.

Украинская судейская бригада будет обслуживать ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским ФКСБ (Стяуа) и Шкендией из Северной Македонии. Игра состоится в Бухаресте на Арене Национале 30 июля в 20:30 по киевскому времени.

Главным арбитром назначен Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов, резервный арбитр – Дмитрий Панчишин. За систему видеоповторов VAR также будут отвечать украинцы: Николай Балакин – главный VAR-рефери, Денис Шурман – ассистент VAR.

В первой встрече, которая прошла 22 июля в Скопье, Шкендия победила со счетом 1:0.

На матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между турецкой командой Истанбул Башакшехир и болгарским клубом Черное море также назначена украинская судейская бригада.

Главный арбитр – Виктор Копиевский, ассистенты – Семен Шлончак и Виталий Скорбля. Резервным рефери будет работать Клим Заброда.

Этот матч пройдет 31 июля в 20:45 по киевскому времени. В первой встрече победу одержал турецкий клуб со счетом 1:0.

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Лига чемпионов Лига конференций судейские назначения Алексей Деревинский Виктор Копиевский Виктор Матяш Алексей Миронов Дмитрий Панчишин Николай Балакин Денис Шурман ФКСБ (Стяуа) Бухарест Шкендия Семен Шлончак Клим Заброда Истанбул Башакшехир Черно Море Варна
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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