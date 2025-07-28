Два украинские бригады арбитров получили назначения на матчи отбора ЛЧ и ЛК

Две бригады арбитров из Украины будут работать на ответных матчах квалификационного раунда Q2 еврокубков сезона 2025/26.

Украинская судейская бригада будет обслуживать ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским ФКСБ (Стяуа) и Шкендией из Северной Македонии. Игра состоится в Бухаресте на Арене Национале 30 июля в 20:30 по киевскому времени.

Главным арбитром назначен Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов, резервный арбитр – Дмитрий Панчишин. За систему видеоповторов VAR также будут отвечать украинцы: Николай Балакин – главный VAR-рефери, Денис Шурман – ассистент VAR.

В первой встрече, которая прошла 22 июля в Скопье, Шкендия победила со счетом 1:0.

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На матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между турецкой командой Истанбул Башакшехир и болгарским клубом Черное море также назначена украинская судейская бригада.

Главный арбитр – Виктор Копиевский, ассистенты – Семен Шлончак и Виталий Скорбля. Резервным рефери будет работать Клим Заброда.

Этот матч пройдет 31 июля в 20:45 по киевскому времени. В первой встрече победу одержал турецкий клуб со счетом 1:0.